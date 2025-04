Bauarbeiten in Wildberg: Gartenstraße wird erneut vollgesperrt – das sind die Umleitungen

Bauarbeiten in Wildberg

1 Die Gartenstraße in Wildberg wird erneut gesperrt. (Archivbild) Foto: Uwe Priestersbach

In den Osterferien werden die letzten Arbeiten in der Gartenstraße erledigt. Für diese muss die Straße jedoch erneut komplett gesperrt werden. Im baustellengeplagten Wildberg werden Umleitungen eingerichtet. Eine Herausforderung ist die Anlieferung für den Edeka.









Es sind nur noch wenige Arbeiten nötig, um die Gartenstraße und den Abschnitt der Talstraße zwischen Bundesstraße und Bahnübergang fertigzustellen. Die haben es allerdings in sich, denn dafür müssen beide Straßenabschnitte ein weiteres Mal komplett gesperrt werden. Nach langer Überlegung haben die Verantwortlichen entschieden, diese letzten Arbeiten in die Osterferien zu legen. So betrifft die Sperrung zumindest nicht den Schülerverkehr.