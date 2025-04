Bauarbeiten in Wessingen: Wie der Stomnetz-Ausbau die Eigentümer betrifft

1 Frei hängende Stromleitungen an der Straße „Oberer Riesenacker“ Foto: Alexander Kauffmann

Der Netzbetreiber Netze BW will die Stromleitungen in Wessingen erneuern. Gemeinderat Volker Büschgen äußert die Befürchtung, dass dadurch der Strompreis für die Anwohner teurer werde. Wir wollten von der Netze BW wissen, wie sie ihm antworten.









Mehrere Fliegen mit einer Klappe will der Gemeinderat in Wessingen schlagen: Der Stromnetzbetreiber Netze BW baut dort seit Mitte März das schnelle Glasfaser-Internet aus. Dabei sollen auch die bestehenden Freiland-Stromleitungen in die Erde verlegt werden – und die Gemeinde will die Gelegenheit nutzen, um dazuhin die altgewordene Straßenbeleuchtung zu erneuern. Das hört sich nach einem effizienten Vorgehen an, weil die Oberfläche nur einmal aufgegraben wird. Doch Gemeinderat Volker Büschgen war das nicht ganz geheuer.