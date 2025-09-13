Bauarbeiten in Weil am Rhein: Bühlstraße wird saniert

1 Im Baufeld gilt ein absolutes Halteverbot. Foto: anl Die Stadt richtet ein absolutes Halteverbot im Bereich des Baufelds ein.







Die Stadt Weil am Rhein weist auf Verkehrsbeeinträchtigungen und ein Halteverbot auf der Bühlstraße hin. In der Bühlstraße werden im Zeitraum von Montag, 15. September, bis Freitag, 26. September, Risse in der Fahrbahn saniert. Die Arbeiten nehmen etwa eine Woche in Anspruch, können aber nur bei trockener Witterung durchgeführt werden. Der genaue Beginn der Maßnahme steht daher noch nicht fest. Während der Sanierung bleibt die Bühlstraße befahrbar, allerdings wird die Fahrbahn im jeweiligen Arbeitsbereich verengt. Im gesamten Baufeld gilt für die Dauer der Bauarbeiten ein absolutes Halteverbot. Für Fußgänger bleibt die Durchgängigkeit ebenfalls gewährleistet. Es ist jedoch mit kurzzeitigen Einengungen des Gehwegs zu rechnen.