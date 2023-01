5 Buchtalstraße, Ecke Landhausstraße: Seit September ist dort Baustelle – und die Anwohner sind genervt. Foto: Eyrich

Als ob es sich nicht um Kabelarbeiten, sondern um den Bau eines Tiefbahnhofs handelte: So lange schon, berichten Anwohner, seien die Baustellen in der Buchtalstraße in Arbeit. Warum werden nicht einfach die Leerrohre verwendet, die seit Jahren dort liegen?















Link kopiert

Albstadt-Tailfingen - Mal sei das Loch auf, dann wieder zu, dann wieder auf: Anwohner in der Tailfinger Buchtalstraße wundern sich seit September über die Baustellen an den Einmündungen zur Landhausstraße, zur Lammerbergstraße und auch noch oberhalb, den gesamten Gehsteig entlang. "Seit zwei Jahren liegen dort Leerrohre der Telekom", berichtet ein Anwohner. Nun würden Glasfaserkabel zum Schulzentrum Lammerberg gelegt. Für Anwohner seien aber noch keine Anschlüsse geplant, echauffiert er sich. Was den Anlieger wundert: Warum buddeln, wenn doch schon Leerrohre liegen? Und warum profitieren er und seine Nachbarn nicht auch, wenn ohnehin gebuddelt wird? Soll dann in zwei Jahren wieder alles aufgemacht werden, um die Anwohner anzuschließen?