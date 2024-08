Bauarbeiten in Sulz

1 Die Wasserversorgung wird abgestellt. Foto: dpa/Felix Kästle

Im Zuge von Bauarbeiten müssen die Sulzer für einige Stunden auf Wasser verzichten.









Im Zuge der Arbeiten zum Ausbau des Kreisverkehrs in Sulz finden Umbauarbeiten an einem Wasserschacht in der Freudenstädter Straße statt, teilt die Stadtverwaltung mit.