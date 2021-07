Auto auf Abwegen BMW schanzt in Albstadt Hang hinunter

Glück im Unglück haben eine 69-jährige BMW-Fahrerin und ihre 18-jährige Enkelin am Donnerstagabend gehabt: Bei dem Versuch, an der Schule an der Sommerhalde einzuparken, schanzten sie mit ihrem Wagen die Böschung hinunter.