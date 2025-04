Bauarbeiten in St. Georgen: Zwei marode Brücken werden saniert – ein Problem bleibt

1 In enorm schlechtem Zustand ist die Brücke über das Weidenbächle, die Talstraße und Am Sommerrain verbindet. Foto: Helen Moser

Eine führt über das Weidenbächle, die andere über die Brigach – und ihren schlechten Zustand haben die Brücken gemeinsam. Und noch eine Parallele gibt es: Beide Brücken werden in diesem Jahr saniert. Nun vergab der Technische Ausschuss die Arbeiten.









Zwei Brückensanierungen stehen in diesem Jahr in St. Georgen an. Und die sind auch bitter nötig. Denn die Brücke, welche im Bereich zwischen Talstraße und Am Sommerrain über das Weidenbächle führt, ist in desolatem Zustand. Und für die Brücke, die im Bereich Gsod die Brigach überquert, gilt bereits seit Jahren eine Beschränkung der Traglast. Von „Brücken, die in einem erbärmlichen Zustand sind“, sprach daher Alexander Tröndle, Leiter des städtischen Bauamts, in der Sitzung des Technischen Ausschusses.