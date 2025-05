Bauarbeiten in Simmozheim: Brandschaden bremst Bürgerzentrum

1 Von der Straßenseite aus sieht man am Bürgerzentrum mit Mediathek schon die endgültige Fassadengestaltung – allerdings ist im Inneren ein immenser Brandschaden zu beheben. Foto: Jeanette Tröger

Wie weiter? Der Schaden durch den Brand im Neubau des Bürgerzentrums in Simmozheim verschiebt die Eröffnung um mindestens ein halbes Jahr. In der jüngsten Gemeinderatssitzung kam dazu noch einige Fragen auf.









Der Gemeinderat Simmozheim hat in seiner jüngsten Sitzung den Bürgermeister einstimmig ermächtigt, alle Auftragserteilungen, die mit der Behebung des Brandschadens im Bürgerzentrum in Zusammenhang stehen, vorzunehmen. Damit soll die Schadensbehebung so schnell und effektiv wie möglich vonstatten gehen, begründete Bürgermeister Stefan Feigl den Antrag der Verwaltung, der mit der Kommunalaufsicht abgesprochen ist.