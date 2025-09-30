Bauarbeiten in Schwörstadt: So kommt schnelles Internet in Schwörstadt an
Die Arbeiten in Schwörstadt sollen rund 36 Monate dauern (Symbolfoto). Foto: Michael Reichel/dpa

Der Startschuss für den flächendeckenden Glasfaserausbau in Schwörstadt ist gefallen. 460 Haushalten bietet sich die Möglichkeit, an das Glasfasernetz angeschlossen zu werden.

Der Glasfaserausbau wird in Schwörstadt in mehreren Bauabschnitten umgesetzt. Bevor die Hochrheinbahn-Elektrifizierung und der dazugehörige Schienenersatzverkehr ab Frühjahr 2026 starten, liegt der Fokus auf dem Glasfaserausbau entlang der B 34. Trotz der anspruchsvollen Verkehrssituation während der Bauphase werde darauf geachtet, die Beeinträchtigungen für Anwohner und Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten, wie die Verantwortlichen mitteilen. Bürgermeister Fabio Jenisch betonte beim Spatenstich: „Wir freuen uns über den Start des Glasfaserausbaus in Schwörstadt. Damit legen wir den Grundstein für die Zukunft unserer Gemeinde.“

 

„Eine leistungsstarke Internetverbindung ist heute von zentraler Bedeutung – für Privathaushalte ebenso wie für Unternehmen. Mit dem Glasfasernetz ist man nicht nur für die digitale Zukunft bestens vorbereitet, sondern profitiert schon heute von einer schnellen, stabilen und leistungsfähigen Internetverbindung“, betonte Paul Kempf, Geschäftsführer des Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach. Egal ob Homeoffice, Videokonferenzen, Streaming, Online-Unterricht, Smart-Home, oder digitale Behördengänge – Glasfaser schaffe die Voraussetzungen dafür, dass moderne Anwendungen zuverlässig funktionierten.

In allen Ausbauprojekten des Zweckverbands Breitbandversorgung wird laut Mitteilung zuerst die Abklärung der Hausanschlüsse durchgeführt. Im nächsten Schritt erfolgt der Tiefbau, bei dem die Leerrohre zu jedem Haus verlegt werden. Anschließend wird die Glasfaser von einer spezialisierten Montagefirma eingezogen.

Im weiteren Verlauf konzentrieren sich die Arbeiten zunächst auf den Kernort Süd, bevor anschließend der Kernort Nord an das leistungsfähige Glasfasernetz angeschlossen wird. Die gesamte Bauzeit wird voraussichtlich bis zu 36 Monate betragen. Die Bauzeit ist abhängig vom Arbeitsfortschritt der Hochrheinbahn Elektrifizierung. Das Glasfasernetz in Schwörstadt umfasst eine Trassenlänge von insgesamt 11,3 Kilometern.

 