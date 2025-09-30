Bauarbeiten in Schwörstadt: So kommt schnelles Internet in Schwörstadt an

1 Die Arbeiten in Schwörstadt sollen rund 36 Monate dauern (Symbolfoto). Foto: Michael Reichel/dpa Der Startschuss für den flächendeckenden Glasfaserausbau in Schwörstadt ist gefallen. 460 Haushalten bietet sich die Möglichkeit, an das Glasfasernetz angeschlossen zu werden.







Der Glasfaserausbau wird in Schwörstadt in mehreren Bauabschnitten umgesetzt. Bevor die Hochrheinbahn-Elektrifizierung und der dazugehörige Schienenersatzverkehr ab Frühjahr 2026 starten, liegt der Fokus auf dem Glasfaserausbau entlang der B 34. Trotz der anspruchsvollen Verkehrssituation während der Bauphase werde darauf geachtet, die Beeinträchtigungen für Anwohner und Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten, wie die Verantwortlichen mitteilen. Bürgermeister Fabio Jenisch betonte beim Spatenstich: „Wir freuen uns über den Start des Glasfaserausbaus in Schwörstadt. Damit legen wir den Grundstein für die Zukunft unserer Gemeinde.“