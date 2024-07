Derzeit wird der Pflasterbelag in der Haupt- und Sängerstraße in der Schramberger Talstadt erneuert.

Dort, so teilte jüngst die Stadt mit, wurde die Firma Gebrüder Bantle aus Bösingen tätig. Die Arbeiten, die am Montag begonnen haben, sollen bis zum Samstag beendet sein.

In Auftrag gegeben wurde das Pflaster in der Fußgängerzone im Bereich der Hauptstraße 58 und 60 sowie in der Sängerstraße auf Höhe der Hausnummer 28 zu richten.

Eine Zufahrt in die Sängerstraße ist während dieser Zeit nur über die Straße Am Brestenberg möglich. Die betroffenen Mülltonnen in der Sängerstraße sollen zur Leerung in die Hauptstraße gestellt werden.