Bauarbeiten in Rottweil: Höllenlärm – „Das ist echt kein Leben mehr“

Storchennester in Rottweil Wo sich die Vögel niedergelassen haben

In Rottweil wurden Störche gesichtet – an Orten, an denen bislang keine zuvor zu finden waren. Unsere Leser haben der Redaktion Bilder zugesendet – wir haben uns das angesehen. Ein Storchenexperte erklärt, wie es aktuell um die Nester steht und was die Bürger jetzt beachten sollten.