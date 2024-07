Bauarbeiten in Rottweil: Bald rollt der Bagger auf den Münsterplatz

Bauarbeiten in Rottweil

1 Sieht doch gut aus. Der Münsterplatz und der Bereich zum Alten Rathaus hin bekommen ein Facelift. Foto: Stadt Rottweil/Faktorgrün

In der Bruderschaftsgasse streben die Bauarbeiten dem Finale entgegen – auch, wenn das im Moment noch ganz anders aussieht. Der größte Brocken steht dem Heilig-Kreuz-Ort aber erst noch bevor.









Die Bauarbeiten in der Bruderschaftsgasse sind in vollem Gang – tiefe Gräben, Kabel, Leitungen, schweres Gerät. Wie es um den Baufortschritt steht, darüber informierten Rudolf Mager, Fachbereichsleiter Bauen und Stadtentwicklung, und Martin Gass vom Planungsbüro Faktor Grün in der Sitzung des Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschusses (UBV).