Die Bauarbeiten in der Feldstraße in Orschweier wurden aufgenommen. Sie sollen bis Mai dauern.

Seit mehr als 20 Jahren existiert der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet „Feldstraße“ und dieses ist zum größten Teil aufgesiedelt. Bis dato war die Zufahrt im Gewerbegebiet als auch zum Betrieb der Firma Singler/Bareg mehr provisorisch und es bestand jetzt nach vielen Jahren Handlungsbedarf, die „Feldstraße“ endauszubauen.

Der Gemeinderat hat im Haushaltsplan 2024 die dementsprechenden Mittel bereitgestellt und nach Planung der Maßnahme wurde der Auftrag für die Bauarbeiten an die Firma Amann aus Sasbach vergeben.

In der vergangenen Woche hat die Firma Amann die Bauarbeiten aufgenommen. Diese sollen bis Mai 2025 andauern, teilt die Stadt Mahlberg mit.

Sperrungen für die Bauarbeiten

Um die Bauarbeiten zügig abzuwickeln, wurde die Zufahrt über die Autobahnbrücke voll gesperrt, so dass nur noch die Gewerbebetriebe als auch deren Anlieferer und Zulieferer die Baustelle „Feldstraße“ befahren müssen. Die Bauarbeiten erfolgen mit halbseitiger Sperrung, erklärt die Stadt, Dadurch kommt es zu Verkehrsbehinderungen und -beeinträchtigungen, wofür die Stadt um Verständnis bitten. Die Firma Amann sei bemüht, die Bauarbeiten gut koordiniert und auch in Abstimmung mit den Gewerbebetrieben in der „Feldstraße“ abzuwickeln.

Die Stadt Mahlberg freue sich, dass eine weitere Infrastruktureinrichtung beziehungsweise eine Straße endausgebaut wird.