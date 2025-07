Bauarbeiten im Uferbereich des Ammelbachs sorgen in der Ortschaftsratssitzung in Kappel für Unmut. Ein Bürger kritisiert eine Abholz- und Auffüllaktion.

Seinen Unmut über ein seiner Meinung nach völlig misslungenes Gewässer- und Grundstücksmanagement der Gemeinde brachte Andreas Maier in der Frageviertelstunde der Ortschaftsratssitzung in Kappel in aller Deutlichkeit zum Ausdruck.

So gebe es seines Wissens nach ein Gesetz, wonach stehende wie auch fließende Gewässer strengstens geschützt werden müssen. Aber was mit dem Ammelbach in Kappel passiert sei, das widerspreche jeglichen Gesetzesvorlagen.

Vor der Einmündung in die Eschach eingedolt, die Randbereich meterhoch aufgefüllt und mit Hecken bepflanzt, damit keiner was sieht, sei noch nicht genug. Jetzt gebe es auch noch eine Abholz- und Auffüllaktion entlang der Eschach hinter der Bushaltestelle rechts der Eschachstraße. Und ein jeder wisse doch, wie groß das Einzugsgebiet des Ammelbachs sei und was da bei Hochwasser schon passiert sei.

Ferner sei es doch Gesetz, dass 15 Meter beidseitig von einem Bachlauf keine Veränderungen erlaubt sind, aber auf dieser Wiese seien von privater Seite Auffüll- und Betonarbeiten bis direkt an den Bachrand getätigt worden.

Ortsbaumeister Hartmut Stern bestätigte, dass bei Bachläufen innerorts fünf Meter, außerorts zehn Meter Bebauungsverbot einzuhalten sind. Der Eindruck täusche jedoch beim Vorbeifahren. Wenn man das Grundstück betrete, könne man sich überzeugen, dass der Gewässerrandabstand eingehalten wurde. Die Auffüllungen seien in Absprache mit der Gemeinde geschehen, da am Ufer im Zuge der Auffüllung auch industrielle Altlasten entfernt wurden, und die Verdolung des Ammelbachs bestehe ja schon seit langer Zeit.

Umfangreiches Verfahren

Doch Maier gab sich damit nicht zufrieden. Unmittelbar neben dem genannten Grundstück sei das gesamte Gelände als Außenbereich gekennzeichnet, und dort dürfe bekanntlich gar nichts verändert werden. Schon des Öfteren sei er selbst schon an die Gemeinde herangetreten, die Außenbereichsregelung, die sich ja eigentlich mitten im Ort befindet, aufzuheben. „Ein Unding, das schon über 100 Jahre besteht. Was soll denn ein Außenbereich heute mitten im Dorf drin?“, so Maier.

Diesbezüglich verwies Bürgermeister Martin Ragg auf die Vielzahl der umfangreichen und kostspieligen Verfahren, die dazu nötig wären, um diese Aufhebung zu bewältigen. Das ganze Vorhaben sei auch sehr risikoreich, denn er selbst müsste die Initiative ergreifen und ein sehr teures Verfahren anstrengen mit ungewissem Ausgang. Und genau dies wolle ihm die Gemeinde nicht zumuten, so Ragg in Richtung Maier.

Andreas Maier müsste selbst die Initiative ergreifen

Dies sah auch Ortsvorsteher Daniel Ruf nicht anders. Maier müsse selbst die Initiative ergreifen und den Prozess anstoßen und auch die gesamten Kosten dafür tragen, wobei der Ortschaftsrat und die Gemeinde diese Sache dann wohlwollend befürworten könnten.

Info

Außenbereich

Der Außenbereich in Baden-Württemberg ist ein rechtlicher Begriff, der Grundstücke außerhalb von im Zusammenhang mit bebauten Ortsteilen und Bebauungsplänen umfasst. Grundsätzlich soll der Außenbereich von Bebauung freigehalten werden, um die freie Landschaft zu erhalten. Es gibt jedoch Ausnahmen für bestimmte, sogenannte privilegierte Vorhaben, wie land- und forstwirtschaftliche Betriebe.