Grund für die Einschränkungen auf der Gäubahn sind Bauarbeiten: Es wird am Elektronischen Stellwerk in Horb gearbeitet. Das neue Stellwerk wurde vor einem Jahr vorgestellt.

Die Erneuerung war dringed notwendig. Denn zuvor war die Stellwerk-Technik veraltet. Ob die veraltete Technik auch damals mitursächlich für einen gerade noch glimpflich ausgehenden Zugunfall in Horb war, blieb unklar.

Im November 2023 war von einer Investition von 70 Millionen Euro die Rede. Projektleiter Christian Altmeyer erklärte damals: „Das Eisenbahnbundesamt hat uns angewiesen, die alte Technik von 1927 bis zum Jahr 2025 zu ersetzen. Das war die Grundlage.“

In diesem Zeitraum kommt es zu Zugausfällen

Das bedeutet aber jetzt, dass sich Fahrgäste in Geduld üben müssen. Die Dauer wird von der Deutschen Bahn von Sonntag, 13. Oktober, 19.30 Uhr bis Samstag, 26. Oktober, 3 Uhr angegeben.

Betroffen von den Auswirkungen sind bei den DB Regio Zügen die Linien RB 74 (Pforzheim - Horb - Tübingen) und IRE 6b (Stuttgart - Tübingen - Rottenburg - Horb). „Es kommt zu Fahrplanänderungen, Zugausfällen und Ersatzverkehr mit Bussen“, so die Deutsche Bahn.

Deutsche Bahn: Ersatzverkehr wird eingerichtet

Deshalb werde Zugausfälle und Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Hochdorf und Horb und zwischen Horb und Rottenburg geben. „Die Busse halten nur in Tagesrandlagen in Eutingen Nord“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Bahn bittet, die Busse des Linienverkehrs beziehungsweise die Züge der Linie RE 14b über Eutingen zu nutzen.

Ersatzhaltestellen sind: Hochdorf Bahnhof, Eutingen Bahnhof, Horb Bahnhof/ZOB Bussteig 1, Mühlen Bahnhof, Eyach Bahnhof, Bieringen Neckarbrücke, Bad Niedernau Niedere Au Straße und Rottenburg ZOB Bussteig A.

Auswirkungen auch auf andere Linien

Es gebe weitere Ersatzverkehre (EV) im Regionalverkehr auf der Gäubahn (Stuttgart - Singen). Detaillierte Informationen sollen laut Deutscher Bahn in den nächsten Tagen. Dabei seien folgende Strecken betroffen: RE 14a Ersatzverkehr zwischen Eutingen im Gäu und Rottweil, in Tagesrandlagen Herrenberg/Bondorf <> Horb <> Rottweil/Konstanz. Ebenso Ersatzverkehr auf der Linie RE 2 zwischen Engen und Singen Auch die Züge der Fernverkehrslinie IC 87 seien von den Bauarbeiten betroffen.

Nähere Informationen gebe es im Internet unter bahn.de/baustellen.

Deutsche Bahn: Folgende Hinweise beachten

Die Bahn schreibt: „Um keine kurzfristigen Änderungen zu verpassen, informieren Sie sich bitte unmittelbar vor Fahrtantritt in den digitalen Reiseauskunftsmedien unter bahn.de oder in der App DB Navigator. Hier erhalten Sie über die Auswahl des jeweiligen Bahnhofs wichtige Informationen für Ihre Reise. Die Lage der Ersatzhaltestellen können Sie sich über folgenden Link Pforzheim – Horb – Tübingen bei Google Maps anzeigen lassen und direkt eine Navigation starten. Eine Übersicht aller Ersatzhaltestellen der DB Regio Baden-Württemberg finden Sie auf unserer Seite Regio Baden-Württemberg. Ich bitte Sie, die Information in Ihrem Hause zu verteilen und – wenn möglich - in Ihren Online-Portalen und/oder Print-Medien zu veröffentlichen.“

Die Mitnahme von Fahrrädern sei in den Bussen aus Platzgründen nicht möglich. Schließlich schreibt die Bahn: „Bitte beachten Sie, dass die Haltestellen des Ersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen.“