Anfang April soll der Geislinger Freibad-Parkplatz wieder in Schuss sein. Seine dringend nötige Sanierung hat jetzt begonnen.

Schlaglöcher zu füllen reichte nicht mehr: Im November hat der Geislinger Gemeinderat beschlossen, den großen Parkplatz zwischen Schlossparkhalle, Freibad und Schloss nach mehr als 30 Jahren gründlich instandsetzen zu lassen.

Nach der Fasnet und bis Ende April, lautete die Vorgabe für das Zeitfenster in dem diese Arbeiten erledigt sein müssen: Nicht nur öffnet am 11. Mai das Schlossparkbad wieder, auch die Jugendverkehrsschule Zollernalb will ab Ende April wieder Geislinger Grundschulkindern das sichere Fahrradfahren vermitteln.

Außerdem gibt es einen weiteren Termin, an dem der Platz gebraucht wird: Die Leichtathletik-Abteilung des TSV Geislingen veranstaltet am Sonntag, 6. April, den 21. Halbmarathon.

Rechtzeitig für Badegäste, Schulkinder und Läufer

Badegäste, Radschüler und Sportler können zuversichtlich sein, dass der Parkplatz für ihre Aktivitäten rechtzeitig wieder in Schuss sein wird: Diese Woche haben die Instandsetzungsarbeiten begonnen, die knapp 118 000 Euro kosten.

Laut Stadtbaumeister Markus Buck sollen diese innerhalb von drei bis vier Wochen abgeschlossen sein. Das wäre Anfang April, also fristgerecht in der Woche vor dem Geislinger Halbmarathon.