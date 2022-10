Bauarbeiten in Friedrichstal

1 Auch die Bahnstrecke zwischen Baiersbronn und Freudenstadt wird für einige Tage gesperrt. Foto: Archiv/Michel

Für Arbeiten am Bahnübergang in Friedrichstal werden die B 462 sowie die Bahnstrecke zwischen Baiersbronn und Freudenstadt vom 14. bis 17. Oktober voll gesperrt.















Baiersbronn/Freudenstadt - Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe hat Ende August die Sanierung der Fahrbahndecke der Ortsdurchfahrt Friedrichstal begonnen. Von Freitag, 14. Oktober, 5 Uhr, bis Montag, 17. Oktober, 5 Uhr, finden im Bereich des Bahnübergangs in Friedrichstal Sanierungsarbeiten statt.

Zusätzlich Gleisbauarbeiten

Dafür muss laut einer Mitteilung des Regierungspräsidiums sowohl die Murgtalbahn zwischen Freudenstadt und Baiersbronn als auch die B 462 zwischen Baiersbronn und Freudenstadt voll gesperrt werden. Neben den Arbeiten für eine neue Bahnübergangseindeckung im Schienenbereich des Bahnübergangs Friedrichstal finden laut der Mitteilung des Regierungspräsidiums zusätzlich Gleisbauarbeiten auf der Steilstrecke zwischen Baiersbronn und Freudenstadt statt. In diesem Zeitraum wird der Verkehr der Bundesstraße in beiden Fahrtrichtungen weiterhin über die B 462, die L 350 sowie die B 294 umgeleitet. Der Anliegerverkehr wird während der Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt über das Steigle, den Sägmühlenweg, den Sensenhammer sowie die Wilhelm-Heusel-Straße geführt.

Stadtbahnlinien fahren nicht

Wie die Albtal-Verkehrsgesellschaft mitteilt, können die Stadtbahnen der Linien S8 und S81 im Bereich Baiersbronn-Freudenstadt Stadt von Freitag, 14., 20.10 Uhr, bis Montag, 17. Oktober, 4.40 Uhr, nicht fahren. Fahrgäste können Busse als Schienenersatzverkehr nutzen.