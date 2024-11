Bauarbeiten in Fischingen: Die Halle erhält den letzten Schliff

5 Die Wehrsteinhalle und die Fischinger Grundschule bilden wieder eine Einheit. Foto: Schwind

Ein architektonischer Trick lässt auch an der sanierten Wehrsteinhalle den charakteristischen Sichtbeton erkennen. Neben zahlreichen Parkplätzen für Autos wird auch an Fahrräder gedacht. Die Lichttechnik kommt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt.









Link kopiert



Nachdem nun die Sanierungsarbeiten an und in der Fischinger Wehrsteinhalle bis auf kleinere Abstimmungsarbeiten an der Beschallung und dem Schließsystem laut Ortsvorsteher Jürgen Huber anstehen, zeigt sich auch der Außenbereich in einen schon sehr fortgeschrittenen Stadium.