Ettenheim investiert rund 340 000 Euro in die Bauwerke beim Ettenbach und beim Ablössle.

Die Arbeiten zur Erneuerung von zwei Brücken in Münchweier beginnen dieser Tag, teilt die Stadt Ettenheim mit. Die historische Bogenbrücke über den Ettenbach in der Brogginger Straße wird ab Anfang Juni saniert. Die Tragkonstruktion der Brücke weist größere Schäden auf, die eine Sanierung erforderlich machen.

Bei den regelmäßigen Brückenüberprüfungen wurde eine konstante Verschlechterung der Bausubstanz festgestellt, erklärt die Stadt. Zudem entsprächen Fahrbahnbelag und Geländer nicht mehr den gültigen Vorschriften.

Lesen Sie auch

Die umgehende Sanierung ist daher erforderlich, erklärt Björn Zerr vom städtischen Tiefbauamt. Bei den Sanierungsarbeiten werde das äußere Erscheinungsbild der Gewölbebrücke beibehalten.

Sicherheitsvorschriften waren nicht mehr eingehalten

Der Auftrag für die Planung und Bauleitung beider Maßnahmen wurde an die Ingenieurbüros Steinprojekt, für die Steinmetzarbeiten sowie Fritsch und Partner, für die Tragwerksplanung erteilt. Nach der Freilegung des Gewölbes der Brücke wird mit der Sanierung der Schäden an den Natursteinen begonnen.

Zudem wird eine lastverteilende Betonplatte zur langfristigen Sicherung der Tragfähigkeit eingebaut. Kappen und neue Geländer folgen danach, bevor der Asphaltbelag aufgebracht wird, erklärt die Stadt.

Den Auftrag für das Projekt „Brogginger Straße“ hat die Firma Ernst Schwarz Betonbau in Lahr in Höhe von knapp 200 000 Euro erhalten. Die Steinmetzarbeiten an den Natursteinen der Bogenbrücke werden im Auftrag der Firma Ernst Schwarz durch die Firma Nuvolin ausgeführt.

Brücken werden parallel erneuert

Parallel zu den Arbeiten an der Brücke Brogginger Straße erfolgt die Erneuerung der Brücke „Ablössle“. Die ehemalige Eisenbahnbrücke wird im Zuge des Radwegeausbaus Münchweier-Ettenheimmünster an die Anforderungen des Radverkehrs angepasst und deutlich verbreitert. Die Baumaßnahme ist ein weiterer Mosaikstein bei der Radwegeplanung und verbessert die Durchgängigkeit der Radwegeverbindung von Münchweier ins Münstertal deutlich, so die Stadt.

Das äußere Erscheinungsbild der Brücke bleibt durch die Instandsetzung der Sandstein-Widerlager und des Stahl-Überbaus ebenfalls weitgehend erhalten. Die Fahrbahn der Brücke wird erneuert, zudem werden neue Geländer angebracht.

Den Auftrag für die Brücke Ablössle hat die Fa. Johan Joos aus Hartheim in Höhe von gut 140 000 Euro erhalten. Zur Ausführung der Arbeiten wird bereits Anfang kommender Woche der Stahl-Überbau ausgehoben und zur Sanierung in die Werkstatt transportiert, informiert die Stadt.

Im Zuge der Bauarbeiten kommt es zu Sperrungen

Während der Bauausführung erfolgt eine Vollsperrung der Brogginger Straße und der Pappelallee sowie des Geh- und Radweges zwischen Brogginger Straße und Putenmatt. Die Sperrung wird bereits in den kommenden Tagen eingerichtet und voraussichtlich bis zur Fertigstellung der Baumaßnahmen im Oktober andauern, so die Stadt. Anwohner und Verkehrsteilnehmer werden um Beachtung und Verständnis gebeten.