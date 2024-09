Bauarbeiten in Donaueschingen: Das hat sich an den Schulen in den Ferien getan

Das hat sich an den Schulen in den Ferien getan

1 Hier wird ein paar Tage vor Schulstart noch gearbeitet: An der Grundschule in Allmendshofen steht der Abschluss der Sanierungsarbeiten an. Dach- und Fassadensanierung sowie die Behebung eines Wasserschadens im WC-Bereich der Außenstelle der Erich-Kästner-Schule werden in den Sommerferien umgesetzt. Foto: Hannah Schedler

In vielen Schulen werden die Sommerferien genutzt, um die Schulgebäude zu reparieren und modernisieren. Die Stadt Donaueschingen investiert insgesamt 777 000 Euro in den Unterhalt der Gebäude. Wir haben den Überblick zum Start des neuen Schuljahrs, was sich alles getan hat.









Die Stadt Donaueschingen nutze in den Sommerferien die schulfreie Zeit, um an verschiedenen Schulen dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. „Viele der Maßnahmen werden, je nach Möglichkeit, in den Ferienzeiten durchgeführt“, betont Beatrix Grüninger, Sprecherin der Stadtverwaltung. Und nicht nur in den Sommerferien.