Es wird gebaut und saniert in Balingen. Die Stadtverwaltung informiert die Bürger gleich über zwei anstehende Straßensperrungen – einmal in Balingen selbst und noch einmal im Ortsteil Frommern.

So beabsichtigt die Stadt Balingen den Einmündungsbereich Simon-Schweitzer-Straße/Auf Jauchen – Gehweg und Randsteine – zu sanieren. „Hierzu wird ab Donnerstag, 27. Juni, die Simon-Schweitzer-Straße im Einmündungsbereich Auf Jauchen voll gesperrt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Umleitung wird eingerichtet

Eine Umleitung für betroffene Verkehrsteilnehmer wird eingerichtet: „Die ausgeschilderte Umleitung beziehungsweise Zu- und Abfahrt Simon-Schweitzer-Straße erfolgt über die Kesselmühlenstraße-Hindenburgstraße-Werastraße.“

Mit der Ausführung der Arbeiten hat die Stadt Balingen laut eigenen Angaben die Firma Stumpp aus Balingen beauftragt. Diese wird ab Donnerstag mit den Arbeiten beginnen. Die Maßnahme werde voraussichtlich eineinhalb Wochen in Anspruch nehmen, heißt es.

Sperrung für den gesamten Verkehr

Ab der kommenden Woche müssen die Bürger in Frommern mit Einschränkungen in Teilen der Mühlstraße rechnen: „Ab Montag, 1.Juli, bis voraussichtlich Mitte Dezember 2024 werden Brückenbauarbeiten in der Mühlstraße in Balingen-Frommern ausgeführt. Hierfür muss die Mühlstraße im Bereich der Brücke für den gesamten Verkehr gesperrt werden“, heißt es.

Die Firma Stotz aus Balingen-Frommern wurde von der Stadt Balingen mit den Bauarbeiten beauftragt. Begonnen wird laut Mitteilung mit der Sicherung der vorhandenen Versorgungsleitungen anschließend soll der Brückenbau erfolgen.

Zu Fragen und weiteren Informationen gibt das Tiefbauamt unter der Telefonnummer 07433/17 02 91 Auskunft.