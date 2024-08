Weitere Bauarbeiten für die Gartenschau starten in Baiersbronn.

Die Bauarbeiten für die Erschließung des Gartendorfs Baiersbronn beginnen am kommenden Donnerstag, 8. August. Darüber informiert die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung.

Für die anstehenden Bauarbeiten muss der überwiegende Teil der öffentlichen Parkplätze auf der Seite „Alte Markthalle“ am Bahnhof gesperrt werden, so die Gemeinde. Das Baufeld ist ab Höhe der Eingangstreppe Bäckerei Ziegler in Richtung Glascontainer bis voraussichtlich Mitte Oktober komplett gesperrt.

Pendler haben während der Sommerferien die Möglichkeit, den Ausweichparkplatz am Schulzentrum Baiersbronn zu benutzen. An der dortigen S-Bahn-Station halten die meisten S-Bahnen der Linie S8/S81, nicht jedoch der Regionalexpress, so die Gemeindeverwaltung weiter. Sie empfiehlt Zugreisenden, sich frühzeitig über ihre Zugverbindungen zu informieren.

Fußgänger haben weiterhin die Möglichkeit, über einen ausgeschilderten Weg zwischen Bahnhof und Uferweg zu passieren.