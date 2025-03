Entsorgung in Brigachtal Hausmüll an den Kleidercontainern sorgt für Ärger

Das illegale Entsorgen von Hausmüll und von Autoreifen im Wald sowie liegengelassener Müll an Picknick-Stellen nimmt in Brigachtal Jahr für Jahr zu. Aktuell ärgert man sich in der Gemeindeverwaltung über Müll an Kleidercontainern.