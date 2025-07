Im Rahmen der Gewässersanierung der Wolf in Schapbach werden Straßenbauarbeiten als flankierende Maßnahmen ausgeführt. Aufgrund von Planänderungen vergab der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung die Arbeiten neu. Den Zuschlag erhielt die Firma Swietelsky Baugesellschaft aus Biberach, die mit rund 65 200 Euro das günstigste Angebot abgab.

Thomas Schmid, beauftragt mit den Ingenieurleistungen, erläuterte in der Sitzung den Stand der Dinge. Nach der erfolgten und bereits abgenommenen Gewässersanierung im Bereich des Sportplatzes und des Feuerwehrhauses stehen dort Straßenbauarbeiten an. Entlang der Straße am Brühl erfolgt eine Deckenerneuerung sowie eine Pflasterung für die Längsparkplätze. Die mit bis zu 85 Prozent förderfähige Maßnahme wird mit etwa 57 300 Euro brutto veranschlagt.

Firma verzichtet auf den entgangenen Gewinn

Verlegt werden sollen weiterhin Leerrohre für die Glasfaser, die mit rund 7900 Euro brutto zu Buche schlagen und in diesem Rahmen nicht förderfähig sind.

Die Planänderungen und Ergänzungen brachten eine Neuvergabe der Arbeiten mit sich. Ursprünglich waren die Straßenbauarbeiten Teil der Vergabe der Wasserbauarbeiten an die MKI Ingenieure in Biberach an der Riß. Laut Sitzungsvorlage verzichtet die Firma nach einer Vereinbarung auf die Ausführung dieser Leistungen mit einem Volumen von etwa 52 500 Euro brutto sowie dem damit entgangenen Gewinn.

Entgegenkommen der Gemeinde in Richtung Fördergeber

Gemeinderat Bruno Armbruster (CDU) erkundigte sich, warum eine Pflasterung für die Längsparkplätze geplant ist. Dies sei ein Entgegenkommen der Gemeinde in Richtung Fördergeber, sagte Bürgermeister Bernhard Waidele. Eine Renaturierung des Gewässers mit einer Versiegelung von angrenzenden Bereichen passe nicht zueinander.

Ratskollege Peter Jehle (FWV) wollte wissen, ob ein Geländer zur Wolf nötig werden wird. „Das klären wir derzeit ab, wie es versicherungstechnisch aussieht“, gab Schmid Auskunft. Die Vorbereitungen beinhalten eine mögliche Option für ein Geländer. Eine terminliche Festlegung bestehe nicht, beantwortete Waidele die Frage Silvia Lehmanns (FWV) nach dem zeitlichen Ablauf. Die Firma Swietelsky sei derzeit im Salzbrunnen tätig und möglicherweise eine zeitnahe Umsetzung möglich.

Der Beschluss zur Vergabe der Maßnahme erfolgte einstimmig.