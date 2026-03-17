Bauarbeiten im vollen Gange: Gutacher Hausarztpraxis erhält neue Räume

Die Gutacher Hausärztin Andrea Rohr freut sich auf mehr Platz für ihre Praxis. Die Medizinerin hat die angrenzenden Flächen der früheren Physiopraxis angemietet.
Jede Menge Baumaterialien stehen auf dem Boden, Werkzeuge und Leitern warten auf ihren Einsatz. Die Gutacher Hausarztpraxis von Andrea Rohr ist gerade dabei, sich zu vergrößern. Vor fünf Jahren wurde die Praxis in der Hauptstraße 33 gegründet. „Seither sind wir kontinuierlich gewachsen“, erklärt Rohr, Fachärztin für Allgemeinmedizin und Palliativmedizin, im Gespräch mit unserer Redaktion. Das gelte sowohl für das Praxisteam selbst als auch für die Zahl der Patienten. Die Freude über die Eröffnung vor einigen Jahren war in der Bollenhutgemeinde groß, denn jahrelang gab es in der Gemeinde überhaupt keine Hausarztpraxis mehr.