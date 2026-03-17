Bauarbeiten im vollen Gange: Gutacher Hausarztpraxis erhält neue Räume

Die Gutacher Hausärztin Andrea Rohr freut sich auf mehr Platz für ihre Praxis. Die Medizinerin hat die angrenzenden Flächen der früheren Physiopraxis angemietet.

Jede Menge Baumaterialien stehen auf dem Boden, Werkzeuge und Leitern warten auf ihren Einsatz. Die Gutacher Hausarztpraxis von Andrea Rohr ist gerade dabei, sich zu vergrößern. Vor fünf Jahren wurde die Praxis in der Hauptstraße 33 gegründet. „Seither sind wir kontinuierlich gewachsen“, erklärt Rohr, Fachärztin für Allgemeinmedizin und Palliativmedizin, im Gespräch mit unserer Redaktion. Das gelte sowohl für das Praxisteam selbst als auch für die Zahl der Patienten. Die Freude über die Eröffnung vor einigen Jahren war in der Bollenhutgemeinde groß, denn jahrelang gab es in der Gemeinde überhaupt keine Hausarztpraxis mehr.

Für die Erweiterung müssen Rohr und Team jedoch nicht umziehen, sie bleiben im Gesundheitshaus im Zentrum, direkt gegenüber dem Rathaus. Die Ärztin hat hier die unmittelbar angrenzenden Räume der ehemaligen Physiopraxis angemietet.

Über die Jahre gewachsen

Dass sich die Praxis direkt vor Ort erweitern kann, hat einen tragischen Hintergrund: Die Inhaberin der Physio- und Ergotherapiepraxis, Olga Schlegel, starb im Dezember völlig überraschend im Alter von nur 45 Jahren. Eine Zeit lang führte ihr Lebensgefährte die Physiopraxis weiter, kündigte aber im Februar die Schließung an.

Bauarbeiter ziehen Trennwände ein

Rohr plant, in den neuen Räumen zwei Sprechzimmer, ein Büro sowie einen Aufenthaltsraum für ihre Mitarbeiter einzurichten. Bald wird noch eine Medizinstudentin das Gutacher Team ergänzen. Sie absolviert hier im Schwarzwald ihr Praktisches Jahr.

Unsere Empfehlung für Sie Medizinische Versorgung in Gutach Ein neuer Arzt in der Praxis von Andrea Rohr Sebastian Fried, Arzt in Weiterbildung für Allgemeinmedizin, unterstützt seit Anfang Mai Andrea Rohr in ihrer Hausarztpraxis.

Nun stehen jedoch erst einmal die weiteren Bauarbeiten an. „Ein Durchbruch von den jetzigen Räumen in die neuen“, erklärt Rohr. Außerdem sollen noch ein paar Wände eingezogen werden, um einen großen Raum aufzuteilen. Das Grundgerüst für die Trennwand steht beim Besuch unserer Redaktion schon. Rohr ist optimistisch, dass die Arbeiten zügig vorankommen. Noch im Laufe des Monats sollen die Bauarbeiten fertig werden, habe die beauftragte Firma erklärt.

Auch wenn sich die Gutacher Hausarztpraxis schon länger vergrößern wollte, die komplette hinzugewonnene Fläche wird nicht gebraucht. Ein Teil werde zunächst leer stehen. Rund 69 Quadratmeter sind noch frei – und sollen auch genutzt werden. Die Fachärztin ist daher auf der Suche nach einem Untermieter. Nur einen Teil der Fläche anzumieten, sei keine Option gewesen, erklärt sie.

Teil der neuen Räume soll untervermietet werden

„Es ging nur ganz oder gar nicht“, erzählt Rohr. Die Medizinerin hofft auf künftige Nachbarn aus einer ähnlichen Branche. „Es wäre cool, jemanden zu finden, der auch etwas mit Gesundheit macht“, so Rohr. Das würde zu dem Gebäude, auf dessen Außenwand „Gesundheitszentrum Gutachtal“ steht, passen. Aber auch als Unterrichts- oder Büroräume würden sich die Räume eignen, findet Rohr. „Die Patientenströme wären getrennt“, erklärt die Ärztin. Es gibt einen separaten Eingang für die noch leerstehenden Räume.

Neben der Praxisgründerin Rohr arbeiten zwei weitere Ärzte in der Hauptstraße 33. Seit 2023 gehört Imke Krahl Eberhardt zum Team. Die Fachärztin für Allgemeinmedizin ist auch Expertin für Reisemedizin. Und seit Mai 2025 ist Sebastian Fried als Arzt in Weiterbildung für Allgemeinmedizin an Bord. Mit im Team sind auch eine „Physician Assistant“, eine studierte medizinische Fachkraft, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und medizinischen Fachangestellten. Einen Aufnahmestopp für neue Patienten gibt es in Gutach nicht.

Nachwuchsförderung

Andrea Rohr hat sich auch der Förderung des Ärztenachwuchses verschrieben. Ihre Hausarztpraxis ist laut der Internetseite eine akademische Lehrpraxis der Universitäten Freiburg, Tübingen und Witten/Herdecke sowie eine Weiterbildungspraxis der „Verbundweiterbildung-Plus“. Immer wieder absolvieren Medizinstudenten hier Praktika.