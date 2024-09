So fahren die Busse in Villingen ab kommender Woche

1 Der Benediktinerring in Villingen wird ab dem 23. September für mehrere Wochen gesperrt. Foto: Marc Eich

Am kommenden Montag, 23. September, starten die Arbeiten der Stadtwerke VS in einem Teilbereich des Benediktinerrings, wie eine Pressemitteilung bekannt gibt. Diese haben auch Auswirkungen auf den ÖPNV.









Link kopiert



In der kommenden Woche rollen die Bagger an und die Stadtwerke Villingen-Schwenningen beginnen mit den Arbeiten für das SVS-Wärmenetz in einem Teilbereich des Benediktinerrings.