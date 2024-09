Kreisstraße in Fischbach gesperrt

1 Zunächst wird der Straßenbelag abgefräst. Foto: Albert Bantle

Wegen der Bauarbeiten zur Erneuerung der Wasserleitungen ist die Sinkinger Straße gesperrt.









Link kopiert



Mit dem Abfräsen des Straßenbelags im Bereich zwischen den Einfahrten in die Tummelhalde und Abendtal wurde am Dienstag mit dem dritten Bauabschnitt im Zuge der Erneuerung der maroden Wasserleitung in der Sinkinger Straße begonnen.