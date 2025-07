Umleitung bis nach den Sommerferien: Das Regierungspräsidium Tübingen lässt voraussichtlich ab Dienstag, 8. Juli, den Fahrbahnbelag der Bundesstraße 313 zwischen Engelswies und Sigmaringen in Teilbereichen erneuern.

Das wird gemacht: Es geht um die Streckenabschnitte zwischen Engelswies und Vilsingen und zwischen Inzigkofen und Sigmaringen. Die Gesamtlänge beider zu erneuernder Teilbereich beträgt rund 4,1 Kilometer.

So lange dauert das: Die Arbeiten sollen Anfang September abgeschlossen sein. Dafür wird eine komplette Sperrung der B 313 in den jeweiligen Bauabschnitten erforderlich.

Die erste Phase dauert vom 8. bis 30. Juli: Die Bauarbeiten beginnen in Engelswies am Ortseingang aus Richtung Meßkirch und enden nach der Ortsdurchfahrt vor der Kreuzung B 313/Julius-Auer-Straße. Parallel laufen die Arbeiten zwischen Inzigkofen und Sigmaringent. Die Bauarbeiten beginnen an der Kreuzung B 313/Ablacher-Straße bei Inzigkofen und enden am Knotenpunkt B 313/L 456 bei Sigmaringen.

Weiter geht es vom 31. Juli bis Anfang September: Bei Engelswies laufen weiterhin Straßen- und Leitungsarbeiten. Gleichzeitig werden die Arbeiten auf der freien Strecke zwischen Engelswies und Vilsingen erledigt. In Vilsingen enden die Arbeiten an der Kreuzung B 313/Dorfstraße.

So verläuft die Umleitung: Der überörtliche Verkehr der B 313 zwischen Meßkirch und Sigmaringen wird über die B 311 Meßkirch, Menningen und Krauchenwies zur L 456, B 313 nach Sigmaringen umgeleitet und umgekehrt.

Das kostet die Straßensanierung: Die Kosten für die Fahrbahndeckenerneuerung belaufen sich auf insgesamt rund 2,4 Millionen Euro. Diese werden von der Bundesrepublik Deutschland getragen. Weitere Informationen über diese und weitere Baustellen finden sich auf der Internetseite der Straßenverkehrszentrale des Landes Baden-Württemberg unter www.verkehrsinfo-bw.de.