Wegen dieser Baumaßnahme muss die Anschlussstelle Villingen-Schwenningen vom 11. August, 10 Uhr, bis zum 24. August, ca. 22 Uhr, in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt werden, da in dieser Zeit die Fahrbahn im unmittelbaren Bereich der Ein- und Ausfahrten saniert wird, so die Straßenbehörde.

Umleitung über Rottweil

Die Anschlussstelle in Fahrtrichtung Singen bleibt in dieser Zeit weiterhin befahrbar. Die Umleitung auf die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart erfolgt über die Bedarfsumleitung U 31 zur Anschlussstelle Rottweil. Die Fahrzeuge, die von Singen kommend die Autobahn verlassen möchten, werden bereits bei der Anschlussstelle Tuningen ausgeleitet und folgen dann der Bedarfsumleitung U 29.

Die Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme ist für Ende August geplant.