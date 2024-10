Bauarbeiten auf der A 8 Richtung München: Von Donnerstag bis Sonntag erneut Sperrungen auf der A 8

1 Der Albaufstieg bei Mühlhausen wird bis Sonntagmorgen zum Nadelöhr. Foto: dpa/Marijan Murat

In den kommenden Tagen drohen auf der Autobahn A 8 wieder lange Staus. Autofahrer, die Richtung München unterwegs sind, müssen mit erheblichen Behinderungen rechnen. Doch für VfB-Stuttgart-Fans gibt es auch gute Nachrichten.









Die gute Nachricht zuerst: VfB-Fans, die am Samstag zum Spitzenspiel der Bundesliga nach München fahren wollen, sind von den Maßnahmen nicht betroffen. Ansonsten lohnt es sich für Menschen, die in den kommenden Tagen auf der A 8 in Richtung Süden unterwegs sind, sich vor der Abfahrt zu informieren. Denn nachdem schon am vergangenen Wochenende eine Totalsperrung der Autobahn A 8 in Richtung München für längere Staus vor den Ausfahrten gesorgt hat, müssen sich die Autofahrer von Donnerstag, 17. Oktober, bis Sonntag, 20. Oktober, auf weitere Behinderungen einstellen.