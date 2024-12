1 Die Bundesstraße 27 wird bei Bad Sebastiansweiler instandgesetzt. Foto: Bjrn Wylezich - Fotolia/fotolia

Mit Behinderungen auf der Bundesstraße 27 bei Bad Sebastiansweiler müssen Autofahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag rechnen.









Auf der B 27 bei Bad Sebastiansweiler müssen notwendige kleinflächige Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden. Die Baumaßnahme beginnt am Samstag, 7. Dezember, um 19 Uhr und wird voraussichtlich in die frühen Morgenstunden des darauffolgenden Sonntags abgeschlossen sein. Das kündigt das Landratsamt Tübingen in einer Pressemitteilung an.