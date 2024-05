1 Bauarbeiten werden unter halbseitiger Sperrung der B 500 umgesetzt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Stefan Sauer

Die Fahrbahndecke zwischen Ruhestein und der Einmündung Zuflucht auf der B 500 wird saniert.









Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird in diesem Jahr die Fahrbahndecke auf der B 500 zwischen Ruhestein und der Einmündung Zuflucht saniert. Die Bauarbeiten sollen nach den Feierlichkeiten am Ruhestein beginnen, die dort zum zehnjährigen Jubiläum des Nationalparks Schwarzwald am 15. und 16. Juni stattfinden, wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt. Nach aktueller Planung werden die Arbeiten rund drei Monate andauern.