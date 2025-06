Seit Dienstag dieser Woche erneuert die SWEG die Stellwerkstechnik an der Bahnstrecke von Hechingen bis Gammertingen. Dabei kommt es auch zur Sperrung von Bahnübergängen, besonders betroffen davon ist Burladingen.

Dort ist an den Übergängen Gartenstraße, Zollernstraße, Friedhofstraße und Stettener Straße derzeit kein Durchkommen. Die SWEG rechnet damit, dass die Bereiche bis zum Ende der Arbeiten am 18. Juli nicht passierbar sind.

Ob die Arbeiten allerdings termingerecht beendet werden können, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet.

Diese Bahnübergänge sind nach wie vor passierbar

Die weiteren Bahnübergänge Jahnstraße, Kleineschle und Ambrosius-Heim-Straße sind weiterhin befahrbar. Darüber hinaus können Fußgänger nach wie vor die Übergänge an Stettener Straße und Friedhofsweg nutzen.

Für die Fahrgäste der Bahn ist ein Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet. Die SEV-Busse weisen ähnliche Fahrzeiten wie der Zug auf, sodass die gewohnten Reiseketten und Anschlüsse in der Regel erhalten bleiben.

Das sind die Haltestellen der SEV-Busse

Die SEV-Busse halten in Hechingen am Bahnhof/ZOB an Steig 6 und in Gammertingen am Bahnhof/ZOB an Steig 3. Für alle übrigen Halte gelten die im SEV-Fahrplan aufgeführten Bushaltestellen der parallelen Buslinie 9: Schlatt B32, Jungingen Unterführung, Killer Lamm, Starzeln B32/Höfle, Hausen B32/Bahnhof, Burladingen Josef-Mayer-Straße und Rathaus, Gauselfingen Rathaus, Neufra Hohenzollernstraße und Gammertingen Europastraße.