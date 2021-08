2 Regelmäßig informieren sich (von links) Clemens Mauz, Jochen Bosch, Tobias Rau und Armin Burster vor Ort über den Fortschritt der Straßenbauarbeiten zwischen Freudenstadt und Zwieselberg. Foto: Fotos: Sannert

Etwa fünf Monate lang wird die Sanierung der Landesstraße 404 zwischen Freudenstadt und Zwieselberg dauern. Seit Anfang Juli ist der erste Bauabschnitt vom Lauferbrunnen bis zum Ortseingang Zwieselberg bereits gesperrt. Anfang September kommt die Ortsdurchfahrt an die Reihe.

Freudenstadt - Nachdem klar war, dass der Straßenbelag dringend saniert werden muss, hatte das Regierungspräsidium Karlsruhe die Maßnahme, die das Land Baden-Württemberg rund 2,4 Millionen Euro kostet, in Auftrag gegeben. Auf einer Länge von knapp sechs Kilometern – vom Kreuzungsbereich am Lauferbrunnen bis zur Einmündung in den Rossbergweg in Zwieselberg – muss die Tragdeckschicht komplett erneuert werden.

Überall dort, wo es auch Schäden im Unterbau oder an Verbreiterungsstellen gibt, wird ebenfalls ausgebessert. Im Zuge der Straßenbaumaßnahme werden auch gleich marode Straßenentwässerungseinrichtungen und fehlende oder kaputte Schutzplanken erneuert. Bereits fertig ist der Umbau der beiden Bushaltestellen an der Landesstraße beim Lauferbrunnen. Sie wurden durch den Einbau des sogenannten "Kassler Bords" erhöht und so umgestaltet, dass das Ein- oder Aussteigen aus Bussen in den meisten Fällen barrierefrei gelingt. Auch die Tragdeckschicht ist im gesamten ersten Bauabschnitt auf einer Länge von 5,4 Kilometern bereits abgefräst.

1700 Tonnen Asphalt

Der alte Asphalt von der Straße – insgesamt 1700 Tonnen – wurde zu einer speziellen Mischanlage gebracht. Dort soll er aufbereitet und am Ende im Straßenbau wiederverwendet werden. Das Material aus den Verbreiterungsbereichen und dem schadhaften Unterbau wanderte dagegen auf die Deponie. Eine Woche lang dauerte allein das Ausbessern der Schäden.

Als nächstes kommt Bindeschutz auf den Unterbau. Er soll die Fahrbahn verstärken. Ganz am Ende kommt dann noch die Asphalt-Deckschicht oben drauf. Das wird allerdings erst im November der Fall sein, wenn auch der zweite Bauabschnitt – die Sanierung des Straßenbelags in der rund 400 Meter langen Ortsdurchfahrt – fertig ist.

Am 1. September sollen die Arbeiten in Zwieselberg beginnen, so der Plan von Jochen Bosch von der Firma Strabag. Regelmäßig trifft er sich vor Ort mit Bauleiter Armin Burster vom Dienstsitz Freudenstadt des Regierungspräsidiums Karlsruhe sowie mit dem Planer und Bauleiter des Ingenieursbüros Kirn, Tobias Rau und dessen Kollege Clemens Mauz, um sich über den Baufortschritt auszutauschen. Alle sind zufrieden, denn die Arbeiten liegen im Zeitplan. Damit die Einwohner von Zwieselberg nicht über Monate lange Wege auf sich nehmen müssen, haben Bauherr und Planer für sie eine eigene Umleitungsstrecke eingerichtet. Die gilt allerdings nur für Anlieger. Der überörtliche Verkehr muss die Route über die Bundesstraße 28 und die Landesstraße 96 fahren und gelangt über Kniebis und Bad Rippoldsau von Freudenstadt nach Zwieselberg.