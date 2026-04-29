Bauarbeiten an Kreisstraße: Vollsperrung zwischen Bitz und Truchtelfingen – so ist die Lage vor Ort

Zwischen Bitz und Albstadt-Truchtelfingen wird eine rutschgefährdete Böschung saniert. Die Sperrung der K7101 dauert voraussichtlich bis Mitte Mai.

Noch ist die Kreisstraße 7101 zwischen Bitz und dem Albstädter Stadtteil Truchtelfingen für Verkehrsteilnehmer voll gesperrt. Dort lässt das Landratsamt derzeit eine bereits teils abgerutschte sowie rutschgefährdete Böschung sanieren. Vor Ort ist schweres Gerät im Einsatz; betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen Ortsausgang Truchtelfingen und der Abzweigung zum Schönhaldenfelsen.

Bis Mitte Mai noch weiter gesperrt Bis Mitte Mai wird die Sperrung voraussichtlich noch andauern. Die Arbeiten befinden sich im Zeitplan, wie Steffen Maier, Sprecher der Kreisverwaltung, auf Anfrage mitteilt. Ortskundige Autofahrer kennen die Problemstelle, die seit einiger Zeit bereits provisorisch gesichert ist. Die Verzögerung, warum nicht früher baulicher Natur eingegriffen wurde, begründet Maier mit der Ursachenforschung für die Rutschung. Auf Grundlage der daraus resultierenden Ergebnisse seien verschiedene Sicherungsmöglichkeiten geprüft worden. Dies habe einige Zeit in Anspruch genommen. Letztlich musste die Sicherungsmaßnahme noch im Kreishaushalt angemeldet und die Bauleistung ausgeschrieben werden.

Kostenpunkt für das Projekt: 425.000 Euro

Als Ursache der Rutschung nennt Maier das auf der Böschung aufgefüllte Material, das sehr wahrscheinlich beim Geländeeinschnitt für die Herstellung der oberhalb der Böschung verlaufenden Straße angefallen sei. „Dieses Material ist aufgrund der Steilheit der Böschung und gleichzeitigem Wassereintritt oberflächlich in einem Teilbereich der Böschung abgerutscht.“

Im Rahmen der derzeitigen Bauarbeiten wird die Böschung mit einer Erosionsschutzmatte und einem aufliegenden Drahtgeflecht abgedeckt, die mit Verpressankern fixiert werden. Zudem wird das abgerutschte Bankett wieder hergestellt und die Böschung talseitig mit Schutzplanken abgesichert.

Die Kosten belaufen sich auf circa 425.000 Euro und werden vom Zollernalbkreis getragen.