Bauarbeiten an Kreisstraße: Vollsperrung zwischen Bitz und Truchtelfingen – so ist die Lage vor Ort

Zwischen Bitz und Albstadt-Truchtelfingen wird eine rutschgefährdete Böschung saniert. Die Sperrung der K7101 dauert voraussichtlich bis Mitte Mai.
Noch ist die Kreisstraße 7101 zwischen Bitz und dem Albstädter Stadtteil Truchtelfingen für Verkehrsteilnehmer voll gesperrt. Dort lässt das Landratsamt derzeit eine bereits teils abgerutschte sowie rutschgefährdete Böschung sanieren. Vor Ort ist schweres Gerät im Einsatz; betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen Ortsausgang Truchtelfingen und der Abzweigung zum Schönhaldenfelsen.