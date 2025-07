Bauarbeiten an der Wiesentalbahn: Bahnsperrung sorgt für Frust und Ärger

„Ich wollte mit der S 6 zurück nach Basel. Jetzt muss ich doch radeln“, ärgert sich Ruben Ramirez, der einen letzten Blick auf die Infotafel an Gleis 1 im Lörracher Hauptbahnhof wirft. Wegen Bauarbeiten ist der Abschnitt Lörrach – Basel bis zum 14. September gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Lörrach Hauptbahnhof und Basel Badischer Bahnhof ist eingerichtet. „Mit meinem Velo komme ich sicher nicht in den Bus“, meint er und schwingt sich auf den Sattel. „Ich wollte eigentlich schnell wieder zuhause sein. Daraus wird jetzt nichts.“

Szenenwechsel: Wenige Schritte entfernt am Busbahnhof, wo zwei Busse von Heizmann bereitstehen, regt sich ein anderer Mann auf. „Jetzt muss ich extra zurück zum Bahnhof laufen, um ein Ticket zu lösen, wirklich?“, raunzt er eine Bahnmitarbeiterin an, die geduldig die vielen Fragen von Bahnkunden beantwortet. „Vorn steht der Expressbus, dahinter ein weiterer Bus, der auch Halte entlang der Strecke anfährt.“

Stress und schlechte Laune machen sich unter einigen Pendlern breit, die von der Sperrung nichts mitbekommen haben. Dabei hat SBB Deutschland im Vorfeld über viele Kanäle informiert – App, Homepage und Aushänge in den Zügen weisen auf den Ersatzverkehr hin. „Das habe ich leider nicht mitbekommen“, sagt Lina Rockenbach im Gespräch mit unserer Zeitung. Die 20-Jährige Baslerin wartet auf den nächsten Bus, der sie wieder nach Basel bringt. Mit sowas müsse man immer mal wieder rechnen, zeigt sie Verständnis. Indes: Am Morgen sei sie „böse überrascht“ worden. Mit vielen weiteren Reisenden stand sie im Badischen Bahnhof vor einer viel zu kleinen Infotafel, wie sie sagt. „Alle drängelten sich. Und laut App hätte eigentlich ein Zug fahren müssen. Die Info stimmte aber nicht. Die Schweiz und Deutschland müssten besser zusammenarbeiten und ihre Online-Fahrplanauskunft anpassen“, findet sie. Und: Der Fahrplan des Ersatzverkehrs sollte im Bahnhof einfacher zu finden sein.

Die S6 aus Zell endet bis 14. September im Lörracher Hauptbahnhof. Wegen Bauarbeiten ist die Trasse zwischen Lörrach und Basel gesperrt. Foto: Michael Werndorff

Eine Reisende, die namentlich nicht genannt werden will, lässt ihrem Ärger freien Lauf: „Meine Stimmung ist im Keller, die Sperrung dauert viel zu lang. Warum wird die S 6 nicht über Weil am Rhein umgeleitet. Das ging doch schon einmal.“ Zudem erreiche sie ihre Anschlusszüge im Badische Bahnhof nicht. Weiter ärgert sie sich über uneinheitliche Information auf den Internetseiten der Bahnunternehmen beidseits der Grenze: „Das bringt mich auf die Palme.“

Reisende sollten 30 Minuten früher starten

Aus Sicht von SBB Deutschland ist der Ersatzverkehr gut angerollt. Zwar habe es im morgendlichen Berufsverkehr eine Verspätung gegeben, räumt Sprecher Daniel König ein, „ansonsten war es aber ein ruhiger Betriebsstart“. Im Vorfeld gab es Probleme mit dem ursprünglichen Konzept. Das wurde nämlich gekippt, so König. Denn: Zunächst war geplant, die S 6 ganztags von Lörrach via Weil am Rhein nach Basel umzuleiten. Dieses Konzept hätte Tausenden Reisenden den Ersatzverkehr zwischen der Stadt am Rheinknie und Lörrach erspart. Die DB Infrago konnte trotz intensiver Nachfrage der SBB Deutschland bis kurz vor Baustellenbeginn aber keine endgültige Bestätigung der Fahrzeiten für die geplanten Umleitungszüge vorlegen. „Um eine verlässliche Fahrgastinformationen und Personalplanung sicherzustellen, musste das Umleitungskonzept daher abgesagt werden.“

Immerhin: Der Verkehr sei so getaktet, dass Fernverkehrszüge erreicht werden können, dennoch empfiehlt König Reisenden ab Zell eine halbe Stunde eher auf den Zug zu gehen – der Bus brauche je nach Verkehrssituation länger, um ans Ziel zu gelangen. Darüber hinaus sollen die Fahrpläne von bahn.de und sbb.ch am Freitag harmonisiert sein, so König. Weiterhin verkehrt die S 5 regulär.

Infotafeln im Lörracher Hauptbahnhof informieren über die Streckensperrung und den eingerichteten Ersatzverkehr. Foto: Michael Werndorff

Sieben Busse stehen im Einsatz

Im Einsatz stehen sechs Niederflurbusse der Firma Heizmann sowie ein Bus eines weiteren Unternehmens. Zwei Busse, davon ein Expressbus, fahren stets gemeinsam, erklärt Jonas Deiß, Leiter Linienbetrieb von Heizmann. Der Dreiachser verfügt über 160 Plätze, in den Zweiachser passen Deiß zufolge 90 Personen. Der Expressbus ist deutlich markiert, ein Schild an der Rückseite und das elektronische Laufband informieren die Reisenden. „Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite“, so Deiß, der sich vor Ort ein Bild des Geschehens macht. „Wir schauen, ob es gut läuft, zu Stoßzeiten fahren drei Busse“, ergänzt er. In den Randzeiten verkehren zwei Busse, allerdings werde man kurzfristig reagieren, sollte ein weiterer vonnöten sein.

Derweil ist die Nachfrage groß: „Der Bus war rappelvoll, selbst Senioren mussten stehen. Wie soll dann erst ein Rollstuhlfahrer Platz finden?“, fragt sich Yvonne König. Auch sei es viel zu heiß in den vollen Bussen, meint die Birsfelderin, die nicht an Kritik spart: Bei ihrer Abfahrt am Badischen Bahnhof sei nicht auf den ersten Blick zu erkennen gewesen, dass es auch einen Expressbus gibt.

Sperrung der Wiesentalbahn

Fahrgäste

werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über die Online-Fahrplanauskünfte beziehungsweise über www.sbb-deutschland.de zu informieren, da weitere Änderungen an der Baustellenplanung jederzeit durch die DB Infrago möglich sind, wie SBB Deutschland erklärt.