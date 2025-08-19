Bauarbeiten an der Osttangente: Basel wird zum Nadelöhr

Die Sanierung der Basler Osttangente führt zu Sperrungen. Autofahrer müssen sich in Geduld üben.
Basel bereitet sich auf den Superstau vor: Am kommenden Wochenende wird die Autobahn A2 in Richtung Deutschland zwischen der Schwarzwaldbrücke und der Anschlussstelle Wiese komplett gesperrt. Das Schweizer Bundesamt für Straßen (ASTRA) rechnet mit großen Verkehrsbehinderungen. Die Sperrung erfolgt von Samstag, 23 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, in der Gegenrichtung steht in dieser Zeit nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Bei schlechtem Wetter werden die Bauarbeiten um eine Woche verschoben.