Bauarbeiten am Stausee in Forbach: Warum der Schlamm lebensgefährlich sein kann - Polizei kontrolliert jetzt

Es droht Lebensgefahr an der Schwarzenbach-Talsperre – trotzdem wandern Menschen durch die Mondlandschaft. Die Polizei kündigt an, Streife zu fahren. Das sind die Gründe.
Während der Leerung der Schwarzenbach-Talsperre gibt es Sicherheitsrisiken. Aus diesem Grund ist das Betreten des Seeufers und der Talsperre während der Arbeiten verboten. Trotzdem laufen immer wieder neugierige Spaziergänger unerlaubt auf das Gelände – was am vergangenen Wochenende sogar mit dem Einsatz eines Rettungshubschraubers endete. Mit Blick auf das sonnige Wochenende will die Polizei nun vermehrt Streife fahren.