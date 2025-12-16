Bauantrag in Bad Bellingen: Nein zu Nutzung als Bistro

1 Ein Bistro wird es im ehemaligen Nagelstudio nicht geben. Foto: Schütz Der Bad Bellinger Bauausschuss hat die Umnutzung eines früheren Nagelstudios abgelehnt.







Ein ehemaliges Nagelstudio in der Rheinstraße 17 im Kernort steht seit längerem leer. Dort plante ein Antragsteller nun eine Nutzungsänderung in ein Bistro. Die bisherige „Verkaufsstätte“ sollte dafür umgebaut werden. Die Mitglieder des Bauausschusses aber lehnten den Bauantrag und damit verbunden die Nutzungsänderung geschlossen ab. „Aus unserer Sicht gibt es erhebliche Bedenken gegen das Vorhaben“, stellte Bürgermeister Carsten Vogelpohl die Bedenken der Verwaltung klar.