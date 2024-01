Bauantrag für Asyl-Unterkunft gestellt: Angrenzer erhalten Schreiben der Stadt Schramberg

1 Das gesamte Firmenareal der früheren Fabrik Pfaff&Schlauder ist in das Baugesuch zur Nutzungsänderung aufgenommen. Foto: Wegner

Der Singener Investor plant eine Nutzungsänderung der früheren Firma Pfaff & Schlauder, später Bruker Spaleck, in der Berneckstraße zu einer Asylbewerberunterkunft eingereicht. Zu diesem Bauantrag werden jetzt die Angrenzer angehört.









Die Stadt will es eigentlich verhindern und manche haben wohl auf einen Rückzieher des Eigentümers gehofft. Doch dem ist wohl nicht so: Die Firma Immobilienkonzept Bodensee mit Sitz in Singen hat mittlerweile einen Antrag zur Nutzungsänderung sowie Umbau der bisherigen Gewerbe-Immobilie in der Berneckstraße zu einer Asylbewerber-Unterkunft gestellt.