Bauanträge Wildbauten führen zu Ärger in Königsfeld

Ortsbaumeister Jürg Scheithauer stellte klar, dass er eine E-Mail des Bürgers erhalten, diese aber an das Landratsamt weitergeleitet hatte, da es dessen Sache gewesen sei, dem Bürger zu antworten. Von dort sei die Anfrage gekommen, ob die Gemeinde zustimme. Da zu dem Zeitpunkt kein offizieller Antrag vorgelegen habe, habe er diese Frage nicht beantworten können, so Scheithauer und deshalb nicht darauf geantwortet. In der Zwischenzeit habe der Bauherr aber die Bauausführung in Auftrag gegeben, obwohl es weder vom Landratsamt noch der Gemeinde Zusagen gegeben habe. Seitens des Bauherrn wäre auf jeden Fall eine vorherige Nachfrage nötig gewesen, stellte Scheithauer klar. Ihm zufolge wurde ein Kompromissvorschlag zweimal im Ausschuss beraten. Links Aussage, über die Sach- und Rechtslage informiert worden zu sein, widersprach der Bürger ebenfalls. Unwissenheit schütze nicht, so der Bürgermeister.

Ein ähnliches Problem zeigte sich im Zuge der Beratung eines Antrags zur bereits laufenden Sanierung eines Gebäudes in Burgberg. Jens Hagen plädierte dafür, "Wildbauten zeitnah zu erfassen", wobei er in diesem speziellen Fall auch Sicherheitsaspekte anführte. Ansonsten mache sich die Gemeinde unglaubwürdig. Teilweise werde massiv mit Vorsatz agiert, das sei ein Veräppeln des Gremiums.

Tatsächlich hätte gleich beim Abbruch ein Bauantrag eingereicht werden sollen, antwortete Link. So etwas nehme allerorten überhand, man könne aber nicht flächendeckend überwachen. Scheithauer gab zu bedenken, dass man keine Zeit für Kontrollfahrten habe, höchstens die Baukontrolle des Landratsamts informieren könne. Die Gemeinde habe keinen Einfluss darauf, wie schnell die Behörde kontrolliere.

Auch bei Befreiungsanträgen gibt es keinen Kompromiss

Wenig kompromissbereit zeigte sich das Gremium auch bei Befreiungsanträgen für den Bau eines Hauses samt Garage und Carport im Gebiet Oberdorf in Erdmannsweiler. Link stellte die Frage, warum man monatelang über einen Bebauungsplan berate, wenn gleich das erste Haus wieder Befreiungen erfordere. Angesichts dieses Umstands waren Stefan Giesel, Matthias Weisser und Bernd Möller der Meinung, dass man nicht befreien solle. Auch der Ortschaftsrat hatte laut dem Ortsvorsteher nur für eine Variante ohne Befreiungen gestimmt.

Der Ausschuss folgte diesem Beschluss und stimmte für eine Variante ohne Befreiungen.