Bauamtsleiter informiert: So kommt der Glasfaserausbau in Seelbach und Wittelbach voran

So kommt der Glasfaserausbau in Seelbach und Wittelbach voran

1 Von solchen Trommeln aus wurden in Seelbach und Wittelbach die Leerrohre für Glasfaser verlegt. Foto: Köhler

Die Arbeiten für eine Glasfaserversorgung in Seelbach machen Fortschritte, erklärte Bauamtsleiter Simon Grimm im Gemeinderat. In der Eisenbahnstraße jedoch klappte nicht alles, wie gewünscht.









Einen Zwischenbericht, wie es mit dem Glasfaserausbau in Seelbach voran geht, lieferte Bauamtsleiter Simon Grimm am Montagabend im Gemeinderat. In Wittelbach, wo es Mitte April losging, seien die Arbeiten inzwischen „größtenteils abgeschlossen“. Nur einige Leitungen entlang der L 102 würden noch fehlen. „Teilweise wurde die Glasfaser schon zu den Häusern gelegt“, so der Bauamtsleiter.