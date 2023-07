1 Ein Bauvorhaben ist ein komplexes bürokratisches Unterfangen. Foto: © matho - stock.adobe.com

Ein Bauvorhaben in Oberkollbach sorgt für Unmut bei den Nachbarn – sie wollen es verhindern. Doch ist das möglich? Und welche Schritte gibt es überhaupt vom Baugesuch bis zur Genehmigung?









Da bahnt sich wohl Ärger an: Der Technische Ausschuss des Gemeinderats Oberreichenbach hat sich vor einiger Zeit mit einer Bauvoranfrage in Oberkollbach beschäftigt. So weit, so unspektakulär, könnte man meinen. Doch weil die Antragsteller nicht irgendetwas planen, sondern eine Garage/Abstellhalle für Landmaschinen, gehen deren Nachbarn regelrecht auf die Barrikaden.