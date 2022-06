1 Freie Fahrt Richtung Bad Teinach? Nur noch bis Ende der Woche. Dann wird die Strecke zwischen Holzbronn und Nagoldtal voll gesperrt. Foto: Klormann

Sperrung folgt auf Sperrung: Ende der Woche soll die B 296 zwischen Stammheim und dem Kreisel sieben Tannen wieder freigegeben werden – ab Montag ist dafür die Strecke von Holzbronn hinab ins Nagoldtal dicht. Dort werden Tunnel für Amphibien gebaut.















Link kopiert

Calw-Holzbronn - Zwei Baustellen, zwei Vollsperrungen. Beide nahe Holzbronn, beide sorgen für nicht unerhebliche Umleitungen. Und beide haben mit dem Gewerbegebiet Lindenrain zu tun, das derzeit erschlossen wird.

Die Rede ist einerseits von jener Maßnahme, die dieser Tage bereits umgesetzt wird: Die Straßen rund um Lindenrain – sowohl die von Holzbronn kommende K 4302 als auch die B 296 in diesem Bereich – sind seit vergangener und voraussichtlich bis Ende dieser Woche dicht. Der Grund: Beim Gewerbegebiet werden Kanäle verlegt und Asphalt eingebaut.

Andererseits stehen ab Montag, 20. Juni, Arbeiten zum Bau einer Amphibienschutzeinrichtung an, die den Tieren Wege unter der K 4302 bei Holzbronn hindurch ermöglichen soll. Das Vorhaben ist eine Ausgleichsmaßnahme für Lindenrain. Bei Ausgleichsmaßnahmen soll, vereinfacht gesagt, wenn irgendwo Natur zerstört wird, an anderer Stelle in der Nähe der Natur "geholfen" werden.

Was wird genau gemacht?

Konkret ist vorgesehen, auf einem etwa 400 Meter langen Abschnitt auf beiden Seiten der K 4302 Leitsteine zu setzen und neun Tunnel für Frösche, Kröten und Co. unter der Straße hindurch zu errichten. Die neun Durchlässe werden dabei in offener Bauweise erstellt; es wird also nicht gebohrt oder dergleichen, sondern die Straße aufgerissen. Das Landratsamt Calw wird in diesem Zuge im Rahmen des Straßenerhaltungsprogramms gleich den Fahrbahnbelag des betroffenen Streckenabschnitts sanieren.

Warum werden die Tunnel gerade hier gebaut?

Nahe der K 4302 in diesem Bereich befindet sich ein ehemaliger Fischteich. Amphibien, die bekanntermaßen im Frühjahr zu ihren Laichgewässern wandern, mussten hier bislang zu Tausenden irgendwie die Straße queren, um ihr Ziel zu erreichen. Seit Jahrzehnten sind dort daher ehrenamtliche Helfer im Einsatz, die die Tiere zu Zeiten der Wanderungen aufsammeln und auf der anderen Seite wieder aussetzen. Die geplante Schutzkonstruktion soll diesen Vorgang künftig vereinfach.

"Durch die Leitsteine werden die Amphibien am Überqueren der Straße gehindert und zu den Durchlässen (Amphibientunnel) geleitet", erklärt Janina Dinkelaker, Pressesprecherin des Calwer Landratsamts, auf Anfrage unserer Redaktion. Durch die Tunnel wiederum könnten die Tiere dann gefahrlos unter der Straße hindurch ihren Weg fortsetzen.

Wo genau muss für die Arbeiten wie lange gesperrt werden?

"Die Arbeiten werden bis Mitte/Ende August andauern", berichtet Dinkelaker. Fest steht: Die Maßnahmen müssen spätestens bis zum 28. August fertig sein. An diesem Tag nämlich wird die Straße Teil der Rennstrecke der "Deutschland Tour" sein, eines bekannten Etappenrennens im Straßenradsport, verrät die Sprecherin.

Die Sperrung der K 4302 beginnt nach der Einmündung nach Holzbronn und endet an der B 463 im Nagoldtal.

Wo verläuft die Umleitung?

In Ermangelung anderer Alternativen muss der Bereich weiträumig umfahren werden. Die Umleitung erfolgt über die B 463 und die B 296 über Kentheim, Calw und Stammheim.

0