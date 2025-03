Bau von Fahrzeughalle in Aichhalden: Vergabe im Eilverfahren wegen der Fasnet

Für den Neubau der Fahrzeughalle des Bauhofs wurde in einer vierten Ausschreibungsrunde mit den Fensterarbeiten ein weiteres Gewerk für rund 22 000 Euro vergeben.

Wie der technische Bauhofleiter Ralf Herzog in der Sitzung des Gemeinderats berichtete, seien bei der beschränkten Ausschreibung des Gewerks Fensterarbeiten vier Unternehmen aufgefordert worden, ein Angebot einzureichen. Zwei Firmen seien dieser Bitte nachgekommen. Das wirtschaftlich günstigste Gebot habe die Firma Schreinerei Kopf aus Beffendorf mit einer Angebotssumme von 21900 Euro unterbreitet.

Da diese Ratssitzung wegen der Fasnet verschoben worden sei und die Bindefrist eingehalten werden musste, sei die Vergabe an die Firma Kopf im Eilverfahren durchgeführt worden, informierte Herzog.

Lesen Sie auch

Nach Auskunft von Bürgermeister Michael Lehrer hole die Verwaltung bei beschränkter Ausschreibung neben einheimischen Firmen immer auch von auswärtigen Betrieben Angebote ein. „Damit setzen wir zum einen ein Zeichen für örtliche Unternehmen, andererseits sichern wir uns mit dieser Praxis vor eventuellen Preisabsprachen ab“, gab der Bürgermeister bekannt.

Aktueller Baustand

Zum aktuellen Baustand der Baumaßnahme gab Herzog bekannt, dass die Maurer- und Betonarbeiten bis Ende März oder Anfang April abgeschlossen sein werden. Danach begännen die Zimmererarbeiten für das Dach der Fahrzeughalle. Eine Besichtigung der Baustelle sei im Vorfeld der nächsten Ratssitzung am 29. April geplant, teilte Herzog mit.

Unsere Empfehlung für Sie Rekordsumme in Aichhalden In diese Projekte will die Gemeinde insgesamt 15 Millionen Euro investieren Die Gemeinde will im Zeitraum 2025 bis 2028 die Rekordsumme von insgesamt rund 15 Millionen Euro investieren. Allein sieben Millionen Euro sollen es im Jahre 2025 sein.

Bislang summieren sich die Vergabearbeiten für die Fahrzeug- und Lagerhalle des Aichhalder Bauhofs im Gewann „Reißer/Hintere Äcker“ auf knapp 700 000 Euro. Ausgegangen wird von Gesamtkosten in Höhe von etwa 1,2 Millionen Euro. Die Gemeinde kann mit Förderungen in Höhe von circa 370 000 Euro rechnen. Begonnen worden ist mit dem Neubau im Oktober 2024. Fertig und in Betrieb genommen werden soll die Fahrzeug- und Lagerhalle im Spätsommer dieses Jahres.