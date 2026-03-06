Bau-Turbo zündet: Bauherr in Donaueschingen bekommt beschleunigte Genehmigung

Thomas Wiehl kann sein geplantes Mehrfamilienhaus in Aasen bauen. Damit endet eine dreijährige bürokratische Odyssee. Sogar Thorsten Frei hatte sich eingeschaltet.
„Ich bin froh, dass die Angelegenheit nun ein gutes Ende gefunden hat“, sagte Thomas Wiehl freudestrahlend direkt nach der Donaueschinger Bauausschusssitzung am 24. Februar. Seine bürokratische Odyssee hat ein Ende: Dank des Bau-Turbos darf er nun, nach Beschluss des Bau-Ausschusses, sein seit Jahren geplantes Bauprojekt auf seinem Grundstück in Aasen umsetzen. Geplant ist ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage im nördlichen Bereich des Ortsteils Aasen – sieben Wohneinheiten waren in den verschiedenen Planungsständen vorgesehen. Doch drei Jahre lang hatten Bürokratie, Nachforderungen der Verwaltung und mehrfache Überarbeitungen der Pläne das Vorhaben ausgebremst.