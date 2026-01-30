Bau-Turbo ist Thema im Rat: Tempo machen beim Wohnungsbau in Schliengen

Baurechtliche Hürden einfacher nehmen: Ein Arbeitskreis soll ein Konzept in Sachen Bau-Turbo ausarbeiten und dem Gemeinderat Schliengen zum Beschluss vorlegen.
Beim Bau-Turbo geht es vornehmlich um einen flexibleren Umgang der Kommunen bei Abweichungen und Befreiungen von Bebauungsplan-Vorschriften. Ein städtebauliches Entwicklungskonzept soll in Schliengen nun dafür sorgen, dass die Gemeinde ihrer mit Gesetzesänderung einhergehenden höheren Verantwortung gerecht wird und Fehlentwicklungen vermieden werden.