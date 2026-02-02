Bau-Turbo in Schliengen: Anpassungen der Bebauungspläne wären zu umfangreich und zu teuer

Insgesamt 75 Bebauungspläne hat die Gemeinde Schliengen, wie eine Auflistung des Bauamts zeigt. So manche darunter sind schon mächtig in die Jahre gekommen.

Die Anregung, die ältesten, für die es ohnehin schon Änderungen und zahlreiche Ausnahmen von den Vorschriften gegeben hat, aufzuheben, ist im Ratsrund wiederholt ein Thema gewesen. Bauamtsleiter Andreas Kiesewetter rechnet aber auch im Zuge der Umsetzung des neuen Bau-Turbo-Gesetzes nicht damit, dass es zu Aufhebungen oder Änderungen an den Bebauungsplänen kommen wird.

Viel zu umfangreich und auch kostspielig wäre es, Bebauungspläne im Sinne des Gesetzes so anzupassen, dass rascher und unbürokratischer Wohnraum geschaffen und gesichert werden kann, betont der Bauamtsleiter auf Nachfrage.

Wie berichtet, soll in Schliengen vielmehr ein städtebauliches Konzept die künftige Entwicklung regeln und dabei auch so manchen Stolperstein für Bauherren aus dem Weg räumen. Ziel solle sein, dass nicht mehr so viele Ausnahmegenehmigungen und Befreiungen notwendig sind. So werde man sich unter anderem anschauen, welche dieser Anträge besonders häufig gestellt werden.

„Ein Lieblingsthema sind Gauben“, nennt Kiesewetter als Beispiel. Deren Größe und Ausgestaltung müsse nicht mehr zwingend zum baulichen Umfeld passen, das könnte also lockerer gehandhabt werden. Sei man sich allgemein klar darüber, was grundsätzlich geregelt werden solle, könne das in einem nächsten Schritt auf die jeweiligen Baugebiete heruntergebrochen werden, sagt Kiesewetter, der zeitnah mit der Entwicklung des städtebaulichen Konzepts beginnen will. Ein Blick auf die Bebauungspläne bleibt dem dafür noch zu gründenden Arbeitskreis, der vorberatend tätig sein wird, wohl kaum erspart.

Ältester Plan ist 60 Jahre alt

Die Liste zeigt auf, dass von den Baugebieten fünf aus den 1960er-Jahren stammen. Der älteste Bebauungsplan, „Bifang“, ist 1966 in Kraft getreten und somit 60 Jahre alt. Ebenso aus den 1960er-Jahren stammen die Bebauungspläne „Brühl“, „Links der Freiburger Straße“, „Magazin“ und „Müttersheim“.

In den 1970er- und 1980er-Jahren wurden jeweils 17 weitere Bebauungspläne für Wohngebiete, Mischgebiete und Gewerbegebiete aufgestellt und in Kraft gesetzt. So wurde der Ortskern von Schliengen unter dem Namen „Ortssetter“ im Jahr 1975 überplant, zudem entstanden unter anderem die Gebiete „Brühl“, „Höfi“, „Hundsgrube“, „Geistergarten“ „Turmacker und „Untere Dorfmatten“ (1970er-Jahre) sowie die „Untere Neumatt“, „Hofmatten“ „Hittel“ und „Spitzgarten“ in den 1980er-Jahren.

Neue Betriebe ansiedeln

Geprägt waren diese beiden Jahrzehnte auch von zahlreichen Bebauungsplan-Änderungen, die in die Aufstellung der Gemeinde mit eingegangen sind. So wurde allein das Baugebiet „Hundsgrube II“, aufgestellt 1974, bis zum Jahr 1978 dreimal angepasst und geändert.

In den 1990er-Jahren wurden mit 16 Bebauungsplänen fast gleich viele wie in den zwei Dekaden davor rechtskräftig. Das Augenmerk richtete sich dabei stark auf das Ausweisen von Gewerbegebieten und deren Erweiterung, um neue Betriebe anzusiedeln und bestehenden Erweiterungsmöglichkeiten zu geben. So wurde das Gebiet „Links der Freiburger Straße“, das 1989 mit „Links der Freiburger Straße II“ eine erste Erweiterung erfuhr, zwischen 1991 und 1997 noch dreimal vergrößert – mit jeweils neuen Bebauungsplänen. Aber auch andere Baugebiete, wie „Biefang II“ oder „Helbling“, wurden in rascher Abfolge geändert oder erhielten Erweiterungen.

Pläne durchforsten

Deutlich verhaltener war die Entwicklung neuer Baugebiete in den 25 vergangen Jahren der 2000er-Jahre. Insgesamt wurden 20 Bebauungspläne aufgestellt. Das „Untere Franderfeld“ wurde 2004 erweitert. Im Jahr 2007 trat die Innenbereichsatzung in Kraft. Mit Fokus auf dringend notwendig gewordenen Wohnungsbau entstanden im Kernort und den Ortsteilen die Baugebiete „Weinbergstraße“ (2013), „Riedmatten“ (2015), „Wasengärtle“ (2018), im Jahr 2019 „Die Gärtnerei“ sowie „Ochsenmatt I“ und „Haldengässle-Ried“ im Jahr 2020. Zudem wurde 2015 das Areal mit Bahnhofstraße und Eisenbahnstraße zum Sanierungsgebiet. Die Satzung für das jüngste Baugebiet, „Steingarten“ im Ortsteil Liel, ist im Februar 2025 in Kraft getreten.

Im Zuge des von der Bundesregierung verabschiedeten Bau-Turbos zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnsicherung dürften die entsprechenden Bebauungspläne nochmal danach durchforstet werden, wie Erweiterungen, Anbauten, Aufstockungen oder Lückenschlüsse, die künftig leicht und ohne großen bürokratischen Aufwand umzusetzen sein sollen, in einem städtebaulich sinnvollen und geordneten Rahmen vonstatten gehen.