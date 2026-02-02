Bau-Turbo in Schliengen: Anpassungen der Bebauungspläne wären zu umfangreich und zu teuer

Insgesamt 75 Bebauungspläne hat die Gemeinde Schliengen, wie eine Auflistung des Bauamts zeigt. So manche darunter sind schon mächtig in die Jahre gekommen.
Die Anregung, die ältesten, für die es ohnehin schon Änderungen und zahlreiche Ausnahmen von den Vorschriften gegeben hat, aufzuheben, ist im Ratsrund wiederholt ein Thema gewesen. Bauamtsleiter Andreas Kiesewetter rechnet aber auch im Zuge der Umsetzung des neuen Bau-Turbo-Gesetzes nicht damit, dass es zu Aufhebungen oder Änderungen an den Bebauungsplänen kommen wird.