Plötzlich steht ein neuer Funkmast an der B462 – das steckt dahinter

Bau in Dunningen

1 Die Arbeiten an dem neuen Funkmast laufen. Foto: Otto

Ein neues, ziemlich hohes Bauwerk steht da plötzlich direkt an der B462 bei Dunningen: ein mächtiger Funkmast. Wer da baut und was die Bürger erwartet – wir haben die Hintergründe.









Es ging ziemlich schnell: Innerhalb weniger Tage ragte plötzlich ein Funkmast an der B462, direkt an der Abfahrt Dunningen-West, empor. Wo kommt der denn plötzlich her? Über derartige Planungen hatte man jedenfalls zuletzt nichts vernommen.