Bau des „Hirschhofkreisels“ ist beendet: Nordstetten hat einen neuen Kreisverkehr

1 Der neue Kreisverkehrsplatz an der Hirschhofkreuzung Foto: RPK

Der Bau des neuen Kreisverkehrsplatz an der Hirschhofkreuzung in Nordstetten ist nun abgeschlossen. Damit liegt man gut im Zeitplan. Nur die Kosten sind höher ausgefallen als ursprünglich geplant.









An der Hirschhofkreuzung in Nordstetten ist nun ein Kreisverkehrsplatz. Nach rund drei Monaten Bauzeit konnten die Arbeiten wie geplant abgeschlossen werden. Damit wurde eine Stelle in Nordstetten entschärft, an der sich die Unfälle gehäuft haben, so das Regierungspräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung.